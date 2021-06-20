Polis ekiplerinin "Babalar Günü" klibi duygulandırdı
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Polis ekiplerinin "Babalar Günü" klibi duygulandırdı

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Haberler | Yaşam

Polis ekiplerinin "Babalar Günü" klibi duygulandırdı Karabük Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Babalar Günü' dolayısıyla hazırlanan polislerin ve polis çocuklarının da içinde olduğu klip duygulandırdı.

Polis ekiplerinin "Babalar Günü" klibi duygulandırdı

KARABÜK - Karabük Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Babalar Günü' dolayısıyla hazırlanan polislerin ve polis çocuklarının da içinde olduğu klip duygulandırdı.

Toplum Destekli Polislik Şube ekipleri, "Babalar Günü" dolayısıyla klip hazırladı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabında yayımlanan ve içerisinde polis ile polis çocuklarının da yer aldığı video izleyenleri duygulandırırken büyük beğeni topladı.

İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, videoda yaptığı konuşmada, "Başta şehit babalarımız olmak üzere tüm teşkilat mensuplarımızın, emeklilerimizin ve bu güzel cumhuriyet kenti Karabük'te yaşayan tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve eşi Aysel Tuğ ile Emniyet Müdürlüğü personelleri şehit ailelerini, evlatları polislik mesleğini ifa ederken vefat eden meslektaşların ailelerini ve emekli teşkilat mensuplarını Babalar Günü'nde ziyaret ederek yalnız bırakmadılar.

Polis ekiplerinin 'Babalar Günü' klibi duygulandırdı
Polis ekiplerinin 'Babalar Günü' klibi duygulandırdı
Polis ekiplerinin 'Babalar Günü' klibi duygulandırdı
Polis ekiplerinin 'Babalar Günü' klibi duygulandırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı

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