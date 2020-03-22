Polis ekiplerinin anonslarına aldırış etmediler.
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Arnavutköy, İstanbul, Polis

Polis ekiplerinin anonslarına aldırış etmediler.

22.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:24
Polis ekiplerinin anonslarına aldırış etmediler.

Polis ekiplerinin anonslarına aldırış etmediler... Balıkçılar öğle saatlerinde Arnavutköy sahiline akın etti

Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen balıkçılar ağ atmaya devem etti

60 yaşındaki balıkçı Feyzi Güner: "Açık havada neden hasta olayım, evde kaldığımda hasta olacağım"

İSTANBUL - Korona virüsüne karşı yapılan uyarılara aldırış etmeyen balıkçılar Arnavutköy sahiline akın etti. Polis ekiplerinin de yaptığı tüm uyarıları dikkate almayan balıkçılar, ağ atmaya devam etti. 60 yaşındaki balıkçı Feyzi Güner, "Esas netice açık havada. Yasak getiriyor ama evde kaldığımda hasta olacağım. Açık havada neden hasta olayım ben. 4 duvar arası cezaevi gibi. Açık havaya çıkıp gezmemiz lazım temiz hava almamız lazım" dedi.

Çin'de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına almaya başlatan korana virüsünün Türkiye'de de görülmesinin ardından önlemler her geçen gün artırılarak devam ediyor. Alınan önlemlere ve yapılan uyarıları dikkate almayan balıkçılar Arnavutköy sahiline akın etti. Öğle saatlerinde sahile gelen balıkçıklar balık tuttu. Polis ekipleri, sahilde olan vatandaşlara ve balıkçılara "Değerli İstanbullular evlerinizde kalmanın sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zarüri olmadıkça sokağa çıkmayalım" şeklide uyarıda bulundu. Fakat, balıkçılar polisin uyarısını dikkate almaya yarak ağ atmaya devam etti.

"Açık havada neden hasta olayım ben, 4 duvar arası cezaevi gibi"

Açık havada hasta olunmayacağını söyleyen 60 yaşındaki balıkçı Feyzi Güner, "Esas netice açık havada. Bu hastalık geliyor geçiyor. Ben 60 yaşındayım. Burada her zaman balık tutuyorum. Yasak getiriyor ama evde kaldığımda hasta olacağım. Açık havada neden hasta olayım ben. 4 duvar arası cezaevi gibi. Açık havaya çıkıp gezmemiz lazım temiz hava almamız lazım. Ben hasta olacağım diye kokmuyorum. Korkudan dolayı hasta olur insan" şeklinde konuştu.

"Toptan evden çıkma yasağı olursa daha iyi önleneceğine inanıyorum"

Bir diğer balıkçı Uğur Yazçiçek ise, "Tabiki hijyen önemli bizim için. Önlemimizi de alıyoruz. Yaşlılarımız evde kalsınlar. Onlar çıkmasınlar. Toptan evden çıkma yasağı olursa daha iyi önleneceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Polis ekiplerinin anonslarına aldırış etmediler.

Kaynak: İHA

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Polis ekiplerinin anonslarına aldırış etmediler.

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