Polis ekiplerinin 65 yaş mesaisi
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Koronavirüs, Türkiye, Polis

Polis ekiplerinin 65 yaş mesaisi

Polis ekiplerinin 65 yaş mesaisi Türkiye genelinde "Koronavirüs" tedbirleri kapsamında kısıtlamalar getirilirken, emniyet ekipleri sokakta bulunan yaşlı vatandaşlara kimlik kontrolü yaptı.

22.03.2020 18:27 | Son Güncelleme: 22.03.2020 18:28
Polis ekiplerinin 65 yaş mesaisi

Polis ekiplerinin 65 yaş mesaisi

ANKARA - Türkiye genelinde "Koronavirüs" tedbirleri kapsamında kısıtlamalar getirilirken, emniyet ekipleri sokakta bulunan yaşlı vatandaşlara kimlik kontrolü yaptı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı saran "Koronavirüs" salgını sonrasında ülkeler birer birer tedbirler almaya başlarken, virüsün Türkiye'de görülmesi sonrasında ülke genelinde alınan tedbirlerle vatandaşların kalabalık ortamlarda bulunmaması ve zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları için çağrılar yapıldı. Tedbirler çerçevesinde kafe, müzikli restoran, pastane ve benzeri yerlere yapılan kısıtlamaların ardından son olarak 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmalarına kısıtlama gelmişti.

Sağlık Bakanlığı tarafından alınan tedbirlerle virüsün yayılmasının önüne geçilmeye çalışılırken, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile virüs yokmuşçasına hareket eden vatandaşlar, Ankara Ulus'ta bulunan balıkçı ve sebzeci halini boş bırakmadı. Ulus'a gelen vatandaşların kalabalık içerisinde alışveriş yapmaları dikkat çekti.

Polis ekipleri 65 yaş üstü vatandaşlara göz açtırmıyor

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde bulunan valiliklere gönderilen genelgeyle 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarına kısıtlama gelmişti. Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, başkentin en kalabalık noktalarında gördükleri yaşlı vatandaşlara kimlik kontrolü yaptı.

Polis ekiplerinin 65 yaş mesaisi

Kaynak: İHA

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Polis ekiplerinin 65 yaş mesaisi

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