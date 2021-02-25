Polis ekiplerinden uyuşturucu baskını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Polis ekiplerinden uyuşturucu baskını

25.02.2021 11:22 | Son Güncelleme: 25.02.2021 11:27
Polis ekiplerinden uyuşturucu baskını

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli H.S.E. adliyeye sevk edildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli H.S.E. adliyeye sevk edildi.

İnegöl Narkotik Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik  yapılan çalışmalarda Huzur Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu bir şüphelinin, kırmızı reçeteli uyuşturucu hap satışı yaptığı yönünde bilgiye ulaşıldı. Şüphelinin adresine yapılan operasyonda, 440 uyuşturucu hap, 3 gram Afgan macunu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1035 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli H.S.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Pervin Buldan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Zeki Müren Türkan Şoray İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Hakan Kutlu Mesut Bakkal Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Polis ekiplerinden uyuşturucu baskını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 11:27:39. #1.16#
title