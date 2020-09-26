Polis ekiplerinden toplu taşıma araçlarına dronla sıkı denetim

VAN'da, trafik ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetimlerde bulundu.

VAN'da, trafik ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetimlerde bulundu. Havadan dronla görüntülenen denetimlerde, son bir ayda sosyal mesafe, maske, karantina ile toplu taşıma kurallarını ihlal eden 4 bin 40 kişiye 3.815.550 TL. idari para cezası uygulandı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Edremit ilçesindeki Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü (DSİ) kavşağında koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerde bulundu. Trafik ekipleri şehir merkezinde halk otobüsleri ve ilçelere yolcu taşıyan dolmuş ve minibüslerde denetleme yaptı. Koronavirüs salgınına karşın maske ve eldivenlerle denetim yapan trafik ekipleri, toplu taşıma araçlarında yolcuların oturma düzenlerini kontrol ederken, araçların da evraklarını kontrol etti. Sürücüleri uyaran trafik ekipleri, yolculara da toplu taşıma araçlarında uymaları gereken kurallar hakkında bilgiler verdi. Ekipler, denetimlerde toplu taşıma araçlarında kurallara uyulmayarak ayakta duran yolcuları indirirken, sürücülere de gerekli cezaları uyguladı. Yapılan denetimlerde ayakta yolcu taşıyan bazı sürülerin yakalanmamak için araçlarının camlarına film çektikleri belirtildi.

KURALLARI İHLAL EDENLERE PARA CEZASISon bir ayda Sosyal mesafe ve Maske kuralını ihlal eden 3 bin 795 kişiye 3. 415.500 TL, karantina kuralını ihlal eden 127 kişiye 400.050 TL ve fazla yolcu taşıyan 118 kişiye idari para cezası uygulandı.Polis ekipleri yaptıkları uyarıda, "Araçlarda kesinlikle ayakta yolcu olmayacak. Sosyal mesafeye dikkat edilecek. 65 yaş üstü otobüslere alınmayacak. Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uyguluyoruz" dedi. 'KARADAN VE HAVADAN DENETİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR'

Van Bölge Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Selçuk Sungur, kentte toplu taşıma araçlarında sıkı denetimler yaptıklarını belirterek, "Trafik ekiplerimizle, trafik güvenliği için elimizden geleni yapıyoruz. Karadan olduğu gibi havadan da denetimlerimiz sürüyor. Yaptığımız denetimleri dronla görüntülüyoruz. Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında normal trafik tedbirlerimize ilaveten ayrıca tedbirler almamız gerekti. Öncelikli olarak yolcu taşıyıcılığı yapan taşıtlar içerisinde fazla yolcu olup olmadığını, pandemi tedbirlerine uyup uymadıklarını ve usulüne uygun maske takıp takmadıkları yönünde denetimler yapıyoruz. Tedbirlere uymayan sürücülere gerekli cezai işlem uyguluyoruz, tedbirlere uyanlara da teşekkür ediyoruz. Hayat Eve Sığar'(HES) kodu ile ilgili çalışmalarımız şehir içi değil, ağırlıklı olarak şehir dışındaki uygulama noktalarında yapıyoruz. Bu yöndeki denetimlerimiz aralıksız olarak sürmektedir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ