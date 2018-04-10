Polis Ekiplerinden Sınırda Gövde Gösterisi

Suriye sınırındaki kentlerden Gaziantep'te polis araçları kentte tur atarak, gövde gösterisi yaptı.

Gaziantep'te 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçlarla kentte tur attı. Emniyet Müdürlüğü trafik, asayiş, olay yeri inceleme birimlerinin yanı sıra zırhlı araçların da eşlik ettiği konvoyun önünde motorize ekipler yer aldı. Siren sesleri nedeniyle ne olduğunu anlamaya çalışan vatandaşlardan kimileri Türk bayrakları ve siren sesleriyle tur atan polis ekiplerine el sallarken, kimileri ise alkışla tempo tuttu. Polislere destek veren vatandaşlar "Türk polisi dosta güven, düşmana korku salıyor" yorumunda bulundu. - GAZİANTEP