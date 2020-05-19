Polis ekiplerinden saklanan küçük çocuklar kameralara yakalandı Ankara'nın Keçiören İlçesinde bir sitede oyun oynayan çocuklar, polis ekiplerini görünce saklanmak istedi.

Ankara'nın Keçiören İlçesinde bir sitede oyun oynayan çocuklar, polis ekiplerini görünce saklanmak istedi. O anlar polis ekiplerinin kameralarına yansıdı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu halde, bir sitede 3 çocuk oyun oynadığı sırada polis ekiplerinin geldiğini görünce ceza yememek için saklanmak istedi. Polis ekipleri 3 çocuğun saklandığını fark edince yanlarına yaklaştı. O anları kameraya alan polis ekipleri, çocuklarla arasında geçen diyalog yüzleri gülümsetti. Çocuklar daha sonra sitenin içinde bulunan oyun yerlerinden ayrılarak koşarak evlerine gitti.

(Mehmet Kalay - Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Kaynak: İHA