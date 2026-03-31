Polis ekiplerinden ortaokul öğrencilerine yönelik eğitim
Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik trafik kuralları eğitimi verilerek, polislik mesleğinin tanıtımı yapıldı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden gerçekleştirilen eğitim çalışmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklama eğitim çalışmasının yoğun bir katılımla yapıldığı belirtilerek, "Emniyet müdürlüğümüz görevlilerince Şükrü Karadirek Ortaokulu öğrencilerine yönelik yapıldı. Eğitim çalışmasında 'Polislik Mesleğinin Tanıtımı, 112 Acil Müdahale Hattının Etkin Kullanımı, Trafik Kuralları,
Güvenli İnternet Kullanımı ve Siber Zorbalık' konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR