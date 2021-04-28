-Polis Ekiplerinden Motosiklet Denetimi
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-Polis Ekiplerinden Motosiklet Denetimi

-Polis Ekiplerinden Motosiklet Denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde motosiklet uygulaması yaptı.

Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde motosiklet uygulaması yaptı. Ekipler, denetimlerde, motosiklet sürücülerine trafik kuralları hakkında uyarılarda bulunurken, belgesiz, plakasız ve kurallara uymayan motosiklet sürücülerine de cezai işlem uyguladı.

Yapılan denetimlerde çok sayıda motosiklet kullanıcısına kask ve kural ihlallerinden cezai işlem uygulandı, eksikleri giderilemeyen motosiklet trafikten men edildi.Diğer taraftan bahar döneminin başlaması ile trafik güvenliğini sağlamaya yönelik tedbir ve denetimlerin artacağı bildirildi. - ANTALYA

-Polis Ekiplerinden Motosiklet Denetimi
-Polis Ekiplerinden Motosiklet Denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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