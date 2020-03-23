Polis ekiplerinden megafonlu uyarı Adıyaman'da polis ekipleri polis araçlarının megafonundan vatandaşları gerekli kalmadıkça sokağa çıkmamaları için uyardı.

Adıyaman'da polis ekipleri polis araçlarının megafonundan vatandaşları gerekli kalmadıkça sokağa çıkmamaları için uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri polis otosunun megafonundan koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulundu.

Özellikle 65 yaş üzeri vatandaşların dışarı çıkmaması konusunda çağrıda bulunan ekipler kent merkezinde ki esnaf ve vatandaşları uyardı.

Ekipler, "Değerli hemşehrilerimiz evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım" şeklinde anonslar yaptı

Kaynak: AA