Polis ekiplerinden kurban satış ve kesim noktalarında Kovid-19 uyarısı
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Polis ekiplerinden kurban satış ve kesim noktalarında Kovid-19 uyarısı

İzmir'in Balçova ilçesindeki kurban satış ve kesim noktalarında devriye gezen polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kurbanlık satıcı, alıcıları ile kasaplara maske ve sosyal mesafe uyarılarında bulundu.

31.07.2020 12:30 | Son Güncelleme: 31.07.2020 13:22

İzmir'in Balçova ilçesindeki kurban satış ve kesim noktalarında devriye gezen polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kurbanlık satıcı, alıcıları ile kasaplara maske ve sosyal mesafe uyarılarında bulundu.

Kurbanlık alımını bayramın ilk gününe bırakan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde kurban pazarlarına gitti.

Geçmişteki Kurban Bayramlarından farklı olarak bu yıl kurbanlık satıcı ve alıcılarının maske taktığı ve pazarlık sırasında tokalaşmaktan kaçındığı görüldü.

Ayrıca, yüksek hava sıcaklığına karşın çadırdaki kesim noktalarına sınırlı sayıda kişi alındı, birçok vatandaş da güneşte sırasını bekledi.

Sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan vatandaşlar ise pazarda devriye gezen polis ekipleri tarafından sıkça uyarıldı.

Bayramın ilk günü satışlar

Isparta'dan İzmir'e küçükbaş kurbanlık satmak için gelen Ahmet Ayvalık, AA muhabirine, satışlardan bu yıl çok da memmun olmadığını, koranavirüs salgını nedeniyle pazarlardaki alıcı sayısının azaldığını söyledi.

Hayvanlarını bu yıl satamadığını ifade eden Ayvalık, "38 yıldır kurbanlık satarım. İlk defa bu kadar sakin bir bayram yaşıyoruz." dedi.

Ayvalık, yer kirasının ve kesim bedelinin de yüksek olmasının da kurbanlık satışlarını olumsuz etkilediğini aktardı.

Uşak'ın Eşme ilçesinden gelen satıcılardan Tamer Karaca ise 28 yıldır kurban pazarlarında yer aldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Geçen yıl sattığımız fiyatlara kurbanlık satmak istiyoruz ama insan yok. Vatandaş gelmekten korkuyor. Her yıl 250 hayvan satarken bu yıl 50 kurbanlık satışı oldu. Hayvanları memlekete geri götürmek istemiyoruz. Alıcı gelince de tedbirlere dikkat etmek istiyoruz. Müşterilerimizi biz de maske konusunda uyarıyoruz."

Kasap ve vatandaşın değerlendirmesi

Kasap Ali Şimşek, bu yıl daha az insan ağırlayan kurban pazarlarında daha çok tartışma olduğunu, çünkü sosyal mesafe kurallarına uyulmaması durumunda gerginlik yaşandığını aktardı.

Kesimhaneye sınırlı sayıda vatandaş alındığına dikkati çeken Şimşek, "Polis devriye geziyor ama sadece polisin önlem alması yetmez. Herkes kendi sağlığını düşünmeli ve önlemini almalı." diye konuştu.

Halil Çoban adlı vatandaş ise pazarda eldiven ve maske kullanarak salgına karşı tedbir aldığını, ancak fiyatları yüksek bulduğunu ve kurbanlık alamadığını belirtti.

Polis ekiplerinden kurban satış ve kesim noktalarında Kovid-19 uyarısı

Kaynak: AA

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