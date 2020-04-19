Polis ekiplerinden karantinadaki vatandaşa anonslu sürpriz
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Polis, Rize, Güncel

Polis ekiplerinden karantinadaki vatandaşa anonslu sürpriz

Korona virüse karşı tedbirler kapsamında Ukrayna'dan Rize'ye getirilen kafiledeki Mahsun Işık isimli vatandaşa kaldığı yurtta doğum günü sürprizi yapıldı.

19.04.2020 23:21 | Son Güncelleme: 19.04.2020 23:21
Polis ekiplerinden karantinadaki vatandaşa anonslu sürpriz

Korona virüse karşı tedbirler kapsamında Ukrayna'dan Rize'ye getirilen kafiledeki Mahsun Işık isimli vatandaşa kaldığı yurtta doğum günü sürprizi yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye getirilen aralarında öğrenci, bebek ve çocuklarında bulunduğu 180 kişi, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Rize'de öğrenci yurduna yerleştirilmişti. Yurtta kalan Mahsun Işık isimli vatandaşa yurt yetkilileri ve polis ekipleri doğum günü sürprizi yaptı. Yurdun önünde bekleyen polis aracından yapılan anons ile yurtta kalanlar da anonslara alkışlarla eşlik ederek Işık'ın doğum gününü kutladı.

Polis memurunun yaptığı anosta şu ifadeler yer aldı:

"Bu zor karantina günlerinde Mahsun Işık kardeşimizin doğum gününü Devlet Hatun Yurt Müdürlüğü ve emniyet çalışanları adına kutlarız. İyi ki doğdun Mahsun Işık." - RİZE

Kaynak: İHA

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