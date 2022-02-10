Polis ekiplerinden kaçan şüpheli ruhsatsız tabancayla yakalandı - Haberler
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Polis ekiplerinden kaçan şüpheli ruhsatsız tabancayla yakalandı

AA, Emrah Yaşar - Güncel
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Polis ekiplerinden kaçan şüpheli ruhsatsız tabancayla yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüpheli ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ile yakalandı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüpheli ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ile yakalandı.

Eskibağlar Mahallesi'nde devriye görevi yapan Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendikleri kişiyi takibe aldı.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüpheli Ö.Ö'yü kovalamaca sonucu gece bekçileri yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının üzerinde tabanca, 4 fişek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Ö.Ö. hakkında "Uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak ve ruhsatsız tabanca bulundurmak" suçundan yasal işlem başlatıldı.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Ruhsatsız Silah, Uyuşturucu, Eskişehir, Polis, Güncel, Haberler

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