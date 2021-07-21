Polis ekiplerinden çocuklara bayram şekeri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Polis ekiplerinden çocuklara bayram şekeri

Polis ekiplerinden çocuklara bayram şekeri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Kavaklıdere İlçesinde polis ekipleri, kapı kapı dağıttıkları şeker ve çikolatalarla çocukları mutlu etti.

Muğla'nın Kavaklıdere İlçesinde polis ekipleri, kapı kapı dağıttıkları şeker ve çikolatalarla çocukları mutlu etti.

Emniyet Amirliği personeli yaya ve devriye ekipleri bayram münasebetiyle Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çocukları unutmadı. Polisler çocukların tek tek bayramlarını kutlayarak şeker ve çikolata ikramında bulundu. Mahallelerine ellerinde şeker ve çikolatalarla polis ekiplerinin geldiğini gören çocuklar da sokaklara koştu. Etkinlikte ailelerin bayramları kutlanırken, polisin bütün çocukların dostu, abisi, arkadaşı olduğu vurgusu yapıldı. - MUĞLA

Polis ekiplerinden çocuklara bayram şekeri
Polis ekiplerinden çocuklara bayram şekeri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası soruları yanıtladı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası soruları yanıtladı Açıklaması
Bakan Koca'dan bayram mesajı: Aşı olanlardan istirham ediyorum, olmayanlarla konuşsunlar
Bakan Koca'dan bayram mesajı: Aşı olanlardan istirham ediyorum, olmayanlarla konuşsunlar
Antalya'da kayıp Ecrin'den acı haber geldi (6)
Antalya'da kayıp Ecrin'den acı haber geldi (6)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Bülent Turan Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Gülşen Şeyma Subaşı Serra Arıtürk
Spor Mesut Özil Metin Oktay Burak Elmas Emre Belözoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Polis ekiplerinden çocuklara bayram şekeri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 10:17:12. #1.16#

title