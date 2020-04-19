Polis ekiplerinden 8 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Polis ekiplerinden 8 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi - Haberler
Bodrum, Polis, Güncel

Polis ekiplerinden 8 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ekipleri, 8 yaşındaki Emir Ermiş'e sürpriz doğum günü yaptı.

19.04.2020 19:03 | Son Güncelleme: 19.04.2020 19:03
Polis ekiplerinden 8 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ekipleri, 8 yaşındaki Emir Ermiş'e sürpriz doğum günü yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 155'i arayan Ermiş ailesi, 8 yaşındaki çocuklarının doğum günü olduğu ifade ederek pasta almak için dışarı izni istedi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü gelen telefon üzerine polis ekipleri açık bir ekmek satışı yapan pastaneden pasta aldı. Yalıkavak mahallesinde oturan Ermiş ailesinin ev adresini bulan polisler aldıkları pasta ile yola koyuldu. 8 yaşındaki Emir Ermiş'i polis otosunun yanına çağıran polis ekipleri Emir'in doğum günün kutladı. Yanlarında getirdikleri pastayı da Ermiş ailesi ile beraber kesen 4 polis daha sonra evden ayrıldı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bu davranışı aile ve çevredeki vatandaşlar tarafından büyük taktir toplandı. Aile ise polis ekiplerine teşekkürlerini sundu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'de koronadan 127 kişi daha vefat etti! Can kaybı 2017 oldu Haberler
Türkiye'de koronadan 127 kişi daha vefat etti! Can kaybı 2017 oldu
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir Haberler
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir
Koronavirüsün vücutta en fazla etkilediği organ sanılanın aksine, akciğer değil Haberler
Koronavirüsün vücutta en fazla etkilediği organ sanılanın aksine, akciğer değil
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara 'bahar' uyarısı Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara "bahar" uyarısı
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu Haberler
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Bir polisin burnunu kıran iki polisi de darp eden saldırganlar, serbest kaldı Haberler
Bir polisin burnunu kıran iki polisi de darp eden saldırganlar, serbest kaldı
İran'da yüz binlerce civcivin üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesi infial yarattı
İran'da yüz binlerce civcivin üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesi infial yarattı
Trump: Çin'in salgında hatası varsa hatadır ama kasten sorumlular ise sonuçlarıyla yüzleşmeleri gerek
Trump: Çin'in salgında hatası varsa hatadır ama kasten sorumlular ise sonuçlarıyla yüzleşmeleri gerek
Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan ilk paylaşım: Ponçiğim benimlesin hep
Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan ilk paylaşım: Ponçiğim benimlesin hep
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 596 artarak 16 bin 60 oldu
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 596 artarak 16 bin 60 oldu
Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı
Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti
TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak
TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak
David Beckham: Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu
David Beckham: Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu
Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler: Bu kadar bulaşıcı olacağı aklımıza gelmemişti
Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler: Bu kadar bulaşıcı olacağı aklımıza...
Kaka Leite'den Fatih Terim itirafı: 8 yıl önce Terim'le görüştüm, G.Saray'a gelecektim
Kaka Leite'den Fatih Terim itirafı: 8 yıl önce Terim'le görüştüm, G.Saray'a gelecektim
Manchester City'nin De Bruyne koronavirüse yakalandıklarından şüpheleniyor
Manchester City'nin De Bruyne koronavirüse yakalandıklarından şüpheleniyor
Beşiktaş, dörderli gruplar halinde antrenmanlara başlıyor
Beşiktaş, dörderli gruplar halinde antrenmanlara başlıyor
İtalyan Belediye Başkanı koronavirüs için Kur'an-ı Kerim okuttu
İtalyan Belediye Başkanı koronavirüs için Kur'an-ı Kerim okuttu
Seyahat izin belgesinden kimler yararlanabilecek? İstanbul Valisi yanıtladı
Seyahat izin belgesinden kimler yararlanabilecek? İstanbul Valisi yanıtladı
Şenol Güneş, Türkiye'yi seçmesi halinde 10 numarayı Ferdi Kadıoğlu'na verecek
Şenol Güneş, Türkiye'yi seçmesi halinde 10 numarayı Ferdi Kadıoğlu'na verecek
Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin
Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin
Rize'de anne ayının yavrularını kurtarma mücadelesi görüntülendi
Rize'de anne ayının yavrularını kurtarma mücadelesi görüntülendi
İmamoğlu'na 'Seni paramparça edeceğim' diyen şahsa 11 yıl hapis cezası istendi
İmamoğlu'na "Seni paramparça edeceğim" diyen şahsa 11 yıl hapis cezası istendi
Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti
Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı
Nesli tükenmekte olan vaşak, Bayburt'ta bitkin halde görüntülendi
Nesli tükenmekte olan vaşak, Bayburt'ta bitkin halde görüntülendi
Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 2 milyon 300 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 590 bini geçti
Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 2 milyon 300 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 590 bini geçti
Ankara OSTİM'deki depoda pavyon eğlencesi yapanlara 60 bin lira ceza kesildi
Ankara OSTİM'deki depoda pavyon eğlencesi yapanlara 60 bin lira ceza kesildi
Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı, bunun çok daha öncesi var
Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı, bunun çok daha öncesi var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Özlem Zengin Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Kutsi Hande Yener Mustafa Keser Cengiz Kurtoğlu
Spor Ali Koç Fatih Terim Ergin Ataman Abdullah Avcı Pedro Rodriguez Ledesma
Daha Fazla Nisan Twitter Futbolcu Galatasaray
Şu an buradasınız: Polis ekiplerinden 8 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.4.2020 19:15:20. #1.15#
title