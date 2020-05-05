Polis ekiplerinden 16 yaşındaki Eda'ya doğum günü sürprizi yaptı
05.05.2020 09:18 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:19
Polis ekiplerinden 16 yaşındaki Eda'ya doğum günü sürprizi yaptı Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından 16 yaşındaki Eda Şener'e doğum günü sürprizi yapıldı.
Polis ekiplerinden 16 yaşındaki Eda'ya doğum günü sürprizi yaptı
HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından 16 yaşındaki Eda Şener'e doğum günü sürprizi yapıldı.
Eda Şener'in polislerin doğum gününü kutlamasını istediğini öğrenen emniyet teşkilatı Eda'yı doğum gününde yalnız bırakmadı
Polisleri doğum günü pastasıyla evinin kapısında karşılayan Eda Şener, "Bugün doğum günüm, polislerin bana yaptığı sürprizden dolayı çok mutluyum. Hayalim polislerin benim doğum günümü kutlamasıydı ve buda oldu teşekkür ediyorum" dedi.
Kaynak: İHA