Polis ekiplerince yakalanan şahıslara 14 Bin 132 lira para cezası
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Polis ekiplerince yakalanan şahıslara 14 Bin 132 lira para cezası

Polis ekiplerince yakalanan şahıslara 14 Bin 132 lira para cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta polis ekiplerince sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 22 şüpheliye toplamda 14 Bin 132 TL cezai işlem uygulandı.

Sivas'ta polis ekiplerince sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 22 şüpheliye toplamda 14 Bin 132 TL cezai işlem uygulandı.

Sivas'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Kentte son 14 gün içerisinde yapılan operasyonlarda 41.67 gram Metamfetamin, 3.64 gram Esrar, 7.43 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 6 adet Sentetik Ecza Hap, 1 adet Hassas Terazi, 1 rulo Narkotik madde paketlemeye Alüminyum folyo, 4 kök saksıda dikili Hint Keneviri, 2 adet Narkotik Madde yetiştirme aparatı, ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 22 şüpheli hakkında çeşitli suçlardan işlem yapıldı. Şahıslardan 4'ü sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Operasyonlarda toplam 14 bin 132 Türk Lirası para cezası uygulandı. Öte yandan işlem uygulanan 2 şahsın uyuşturucu madde kullanmaktan ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu, bir şahsa da ehliyetini yanında bulundurmamaktan cezai işlem uygulandı. - SİVAS

Polis ekiplerince yakalanan şahıslara 14 Bin 132 lira para cezası
Polis ekiplerince yakalanan şahıslara 14 Bin 132 lira para cezası
Polis ekiplerince yakalanan şahıslara 14 Bin 132 lira para cezası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Polis ekiplerince yakalanan şahıslara 14 Bin 132 lira para cezası - Haberler
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