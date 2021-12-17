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Polis ekiplerince durdurulan araçtan cephanelik çıktı

Polis ekiplerince durdurulan araçtan cephanelik çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde polis ekipleri tarafından gece saatlerinde yapılan uygulamada araç içerisinde 3 adet ruhsatsız tabanca, 70 adet tabanca fişeği, 3 adet tabanca namlusu, 12 adet tabanca şarjörü ve 3 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde polis ekipleri tarafından gece saatlerinde yapılan uygulamada araç içerisinde 3 adet ruhsatsız tabanca, 70 adet tabanca fişeği, 3 adet tabanca namlusu, 12 adet tabanca şarjörü ve 3 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Sapanca İlçe Müdürlüğü ekipleri, ilçenin huzur ve güvenliği için denetimlerini sürdürüyor. Bu doğrultuda Uzunkum Mahallesi mevkiinde gerçekleştirilen denetimlerde içerisinde H.G., A.V.K., C.S., C.K. ve O.Ş.'nin bulunduğu araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada ise 3 adet ruhsatsız tabanca, 70 adet tabanca fişeği, 3 adet tabanca namlusu, 12 adet tabanca şarjörü, 3 adet kurusıkı tabanca, 5 adet tabanca iskeleti, Muhtelif sayıda silah yapımında ve tamiratında kullanılan malzeme, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam materyal ele geçirildi. Polis ekipleri 5 kişiyi polis merkezine götürerek konuya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

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