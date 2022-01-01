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Polis ekipleri yılbaşı gecesinde kuş uçurtmadı

Polis ekipleri yılbaşı gecesinde kuş uçurtmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de polis ekipleri, yılbaşı emniyet tedbirleri kapsamında kentin yer yerinde denetim gerçekleştirdi.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de polis ekipleri, yılbaşı emniyet tedbirleri kapsamında kentin yer yerinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde üzerinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca bulunan şahıslara işlem başlatılırken kurallara uymayan kişilere ise cezai işlem uygulandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'Yılbaşı emniyet tedbirleri' kapsamında yapılan uygulamalarda, 22 bin 651 şahıs sorgulandı, aranması bulunan 74 şahıs yakalandı, üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen 4 şahsa ise adli işlem yapıldı. Ayrıca 3 şahsa para cezası uygulandı. Emniyet tedbirleri kapsamında 2 bin 174 araç kontrol edilerek 180 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 12 araç trafikten men edildi. Kurallara uymayan 4 işyeri hakkında ise cezai işlem uygulandı. - KOCAELİ

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