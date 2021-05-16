- Polis ekipleri, yaşlı adamı ağaca asılı halde buldu
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- Polis ekipleri, yaşlı adamı ağaca asılı halde buldu

İhlas Haber Ajansı / MURAT UÇKAÇ - Haberler | Yerel

- Polis ekipleri, yaşlı adamı ağaca asılı halde buldu Aydın'ın Efeler ilçesinde 66 yaşındaki Şükrü Çakmak polis ekipleri tarafından enginar tarlası kenarındaki ağaçta asılı halde bulundu.

- Polis ekipleri, yaşlı adamı ağaca asılı halde buldu

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde 66 yaşındaki Şükrü Çakmak polis ekipleri tarafından enginar tarlası kenarındaki ağaçta asılı halde bulundu.

Olay, Çeştepe Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri mahalledeki devriye görevleri sırasında enginar tarlasının yanında bir vatandaşın ağaca asılı olduğunu fark etti. Ekiplerin durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye takviye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağaçta asılı halde bulunan şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaşamını yitiren kişinin 66 yaşındaki Şükrü Çakmak olduğu tespit edildi. Çakmak'ın cansız bedeni ekiplerin olay yerinde yaptıkları çalışmanın ardından Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- Polis ekipleri, yaşlı adamı ağaca asılı halde buldu
- Polis ekipleri, yaşlı adamı ağaca asılı halde buldu
- Polis ekipleri, yaşlı adamı ağaca asılı halde buldu
- Polis ekipleri, yaşlı adamı ağaca asılı halde buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT UÇKAÇ

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