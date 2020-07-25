Polis ekipleri uyuşturucu ihbarı diye gitti, silah imalathanesi çıktı
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Polis ekipleri uyuşturucu ihbarı diye gitti, silah imalathanesi çıktı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bir evde uyuşturucu kullanıldığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, evin silah imalathanesine döndürüldüğünü fark etti.

Polis ekipleri uyuşturucu ihbarı diye gitti, silah imalathanesi çıktı
25.07.2020 12:09 | Son Güncelleme: 25.07.2020 12:32

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bir evde uyuşturucu kullanıldığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, evin silah imalathanesine döndürüldüğünü fark etti. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri, Bengisu Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatı katında uyuşturucu kullanıldığı bilgisi edinmesi üzerine çalışma başlattı. Adrese giden ekipler, çatıya çıktığında I.D. isimli kadını ve masanın üstünde uyuşturucu madde içmede kullanılan aparatı fark etti. I.D. isimli kadın, aparatların B.A. isimli şahsa ait olduğunu ve adreste kendisini beklediğini söyledi.

Polisin gözünden kaçmadı

Öte yandan çatı katına göz gezdiren ekipler, duvar dibinde ağzı açık vaziyette kahverengi renkli çanta içerisinde tabanca parçaları ve çeşitli tamir aletlerini fark etti. İşlemler sürerken adrese B.A. isimli şahıs geldi ve çanta içindeki malzemeler ile masa üstündeki aparatın kendisine ait olduğunu itiraf etti.

Silah ve imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Nöbetçi savcının yazılı talimatı üzerine adreste arama yapan ekipler, 1 adet bong şişesi, kahverengi çanta içerisinde silah yapımında kullanılan farklı ebatlarda silah kabze sürgü parçaları, 3 adet kabze, 1 adet boş şarjör, 1 adet tabanca horoz tertibatı, 1 adet 7-65 mm çapında fişek, muhtelif çaplarda matkap uçları, şarjlı matkap ve yanında materyal kesiminde kullanılan matkap ucu, 2 adet matkap şarj aleti ele geçirildi. Öte yandan, adresin bodrum katında da arama yapan ekipler, burada da silah ve üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Aramada, çanta içerisinden 4 adet testere ağzı, 3 adet silah gövdesi, 14 adet kabze kapağı, 3 adet tornavida, 3 adet eğe, 4 adet matkap ucu, 10 adet çeşitli ebatlarda yay, 1 adet şarjör, 30 adet kuru sıkı dolu fişek, 1 adet kuru sıkı boş fişek, 1 adet toplu silah fişek yatağı, 2 adet sürgü, 5 adet kabze ve 1adet elle sıkıştırma eski mengene ele geçirildi.

Gözaltına alındı

Yapılan aramanın ardından B.A. isimli şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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