Polis ekipleri, tır şoförlerini dinlenme tesisine yönlendirdi

İSTANBUL (İHA) - Trakya'dan İstanbul'a girişlerin durdurulmasının ardından polis ekipleri tırları ve kamyonları dinleneme tesislerine yönlendirdi.

İstanbul'da dün başlayan ve gece boyunca da etkisini sürdüren kar yağışı gün içerisinde devam ediyor. Kar yağışının devam etmesi üzerine Trakya'dan İstanbul'a girişler durdurulmuştu. Bunun üzerine polis ekipleri, tır ve kamyon şoförlerini Kınalı Silivri arasında bulunan dinlenme tesisine yönlendirdi. Evine geri dönmek zorunda kaldığını ifade eden bir sürücü, "Çekezköyden geliyoruz. Maalesef yollar kapalı olduğundan geri dönmek zorunda kaldık. Trakya'dan İstanbul'a girişler" dedi. - İSTANBUL

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