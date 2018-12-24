Polis Ekipleri Sürücüleri Uyardı, Karayolları Ekipleriyle Tuzlama Yaptı

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Trafik polisleri yolu açmak için karayolları ekiplerine yardım ederek tuzlama çalışması yaptı.

Şırnak'ın yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde yer yer 2 metreye ulaşan kar kalınlığı ilçe merkezlerinde ise 20 santimetre oldu. Kar yağışına karşı önlem alan karayolları ekipleri ve özel idare ekipleri yolları açık tutmak için yoğun mesai harcadı. Trafik polisleri olası bir kazanın yaşanmaması için karayolları ekiplere yardım etti, sürücülerin zincir takmalarına yardım etti.

Öte yandan Beytüşşebap ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polisler cadde ve sokaklarda 'olası bir facianın yaşanmaması için dikkatli olalım zincirsiz araç kullanmayalım.'anonslarıyla vatandaşları uyardı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla yolda kalan araçları kurtarmaya çalıştı.

Mehmet Öter adlı vatandaş kepçenin kovasında ekiplere yardım etmenin vatandaşlık görevi olduğunu söyleyerek, "Sabahtan beri kar yağışı var ilçeye gelmek için köyden gelince kar yağışını gördük araçlar çıkamadı. Bizde mecbur vatandaşlık görevimizi yapıyoruz. Bu yüzden yardım ediyorum" dedi.

Sürücülerin ve vatandaşların karla mücadelesi kameralara yansıdı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA