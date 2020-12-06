Polis ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı
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Polis ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı

06.12.2020 15:58 | Son Güncelleme: 06.12.2020 17:29

Polis ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı Bilecik'in Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Korona virüs (Covid-19) nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı cumartesi ve pazar günleri sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor.

Polis ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı

BİLECİK - Bilecik'in Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Korona virüs (Covid-19) nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı cumartesi ve pazar günleri sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor. 'Siz evinizde kalın, dostlarımız bize emanet sloganıyla sokak hayvanlarının ihtiyacına yönelik su ve mama ihtiyacını temin ediyorlar.

Ekipler, mahallelerde sokağa çıkma kısıtlamasını denetlerken, bir taraftan da restoran ve kafelerin kapatılması ve vatandaşların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasıyla birlikte besin kaynağı bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı. Bu kapsamda Osmaneli Emniyet Müdürlüğü ekipleri COVID-19 virüsünün yaşattığı olumsuz durum nedeniyle 'Siz evinizde kalın, dostlarımız bize emanet" sloganıyla sokak hayvanlarının ihtiyacına yönelik su ve mama ihtiyacını temin ediyor. Ekipler, park, bahçe ve boş arazilere mama, et ve su bırakıyor. Özellikle köpek ve kedilerin fazla olduğu noktalara mama ve su bırakan polis ekipleri, Covid-19 virüs tehlikesinin yaşandığı bu günlerde kapları her gün birkaç defa doldurarak sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmalarını engelliyor.

Konu ile açıklama yapan Komiser Yardımcısı Emirhan Pıçakcı "Emniyet Müdürümüz Dr. Ali Özgan, cumartesi ve pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında yapmış olduğumuz uygulamalar ile birlikte bir ekibimizin de kısıtlamalardan dolayı besin kaynağı bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına mama, et parçaları ve su vermemizi, onları aç bırakmamamız konusunda talimatlar verdi. Biz de müdürümüzün talimatları doğrulusunda ilçede bazı yerlere sokak hayvanlarımızın yiye bileceği mama, et parçaları ve su bıraktık" dedi.

Polis ekiplerinin bu çalışması vatandaşlarca takdir gördü. Bazı vatandaşlar balkonlara çıkarak polis ekiplerini bu duyarlı davranışlarından dolayı alkışladılar

Polis ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı
Polis ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı
Polis ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı
Polis ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı
Polis ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZUHAL ZENGİN

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