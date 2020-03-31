Polis ekipleri, sokak hayvanlarını elleriyle besledi Korona virüs önlemleri nedeniyle vatandaşlar mecbur olmadıkça sokağa, mesire ve piknik alanlarına çıkmamaya başladı.

Korona virüs önlemleri nedeniyle vatandaşlar mecbur olmadıkça sokağa, mesire ve piknik alanlarına çıkmamaya başladı. Sokak hayvanları da vatandaşların sokağa dışarı çıkmamasıyla yemek bulmakta zorlandı. Sultanbeyli'de polis ekipleri aç kalan sokak hayvanlarını elleriyle besledi.

Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşlar mecbur olmadıkça evlerinden çıkmıyor. Vatandaşların sokağa çıkmamasıyla da sokakta yaşayan hayvanlar yemek bulmakta zorlanıyor. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, mesire ve piknik alanlarında yaşayan ve aç kalan sokak hayvanlarını elleriyle besledi. Yiyeceğe kavuşan köpeklerin ise hallerinden memnun oldukları görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA