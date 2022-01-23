- Polis ekipleri sokak hayvanlarını besledi İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlana sokak hayvanları için mama bırakıldı.

İSTANBUL (İHA) - - Polis ekipleri sokak hayvanlarını besledi

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlana sokak hayvanları için mama bırakıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü bağlı olarak çalışan Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, karlı havada yiyecek bulmakta zorluk yaşayan sokak hayvanlarını için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, sahaya inen ekipler, ormanlık bölgelere mama bıraktı.