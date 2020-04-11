Polis ekipleri sokak çıkma yasağıyla ilgili vatandaşları uyardı Polis ekipleri, sokak çıkma yasağıyla ilgili vatandaşları uyarması GAZİANTEP - İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Gaziantep'te yoğunluk yaşandı.

Polis ekipleri, sokak çıkma yasağıyla ilgili vatandaşları uyarması GAZİANTEP - İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Gaziantep'te yoğunluk yaşandı. Kararın ardından kent merkezinde yoğunluk gözlendi. Polis ekipleri, anons yaparak vatandaşları ve iş yeri sahiplerini uyardı. Kaynak: AA