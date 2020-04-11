Polis ekipleri sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza kesti İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında dün gece saatlerinde aldığı sokağa çıkma yasağı nedeniyle Bursa'da vatandaşlar evlerine kapandı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında dün gece saatlerinde aldığı sokağa çıkma yasağı nedeniyle Bursa'da vatandaşlar evlerine kapandı. Yasağa uymayan vatandaşlara polis ekipleri tarafından cezai işlem yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında dün 31 ilde uygulamaya konan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Bursa'da vatandaşlar evlerine kapandı. Yasağın uygulanmaya başlamasıyla tedbirlerini alan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü şehrin birçok yerinde, denetim yaptı. Uygulama noktalarında araçları durduran polis ekipleri, sürücülere sokağa çıkmaları için izin verilen kişiler kapsamında olup olmadıklarını sordu.Uygulamada durdurulan sürücülerden birisi aracının arızalandığını tamirciye götürmek için sokağa çıktığını belirtti. Polis ekipleri sürücünün bahanesinin sokağa çıkmak için geçerli bir neden olmadığını belirtip 326 lira ceza kesti.

Kaynak: DHA