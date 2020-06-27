Polis ekipleri, sınava geç kalan öğrenci için seferber oldu Trabzon'da, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testinin uygulanacağı 1. oturumuna geç kalan öğrenci, polis ekiplerince sınava gireceği okula götürüldü.

Trabzon'da, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testinin uygulanacağı 1. oturumuna geç kalan öğrenci, polis ekiplerince sınava gireceği okula götürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı dolayısıyla hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle trafikte toplu taşıma aracı bulamayan ve YKS Temel Yeterlilik Testinin uygulanacağı 1. oturuma geç kalan bir öğrenci, yolda karşılaştığı polis ekiplerinden yardım istedi.

Yardım talebini geri çevirmeyen polis ekipleri, öğrencinin sınava yetişebilmesi için yolculuk süresince sirenlerini açtı. Kısa süre içerisinde Yomra Fen Lisesi'ne yetiştirilen öğrenci dakikalar kala sınava girdi.

Öte yandan, öğrencinin polis aracıyla götürülüşünün yer aldığı bir video da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.

Kaynak: AA