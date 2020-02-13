: Polis ekipleri sıfırın altında 20 derecede uygulama yapıyor

13.02.2020 23:12 | Son Güncelleme: 13.02.2020 23:15

Kars'ta polis ekipleri hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düştüğü kentte uygulama yapıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan yoğun kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü kentte polis ekipleri farklı noktalarda uygulama yaptı.

İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç koordinesinde gerçekleştirilen uygulamaya narkotik, terör, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekipleri katıldı.

Kent merkezinde ve ilçelerde belirlenen farklı noktada gerçekleştirilen uygulamalarda, sürücü belgesi, araç kontrolü ve güvenlik sorgusu yapıldı. Durdurulan araçlarda sürücülere emniyet kemeri ve trafik kurallarının önemi anlatıldı.

Polis ekipleri ayrıca kar, tipi ve buzlanmaya karşı sürücüleri uyararak araç lastiklerini kontrol etti. Uygulama kapsamında Kars'ın Kağızman ilçesinde 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Vatandaşlardan Azem Uzair, gazetecilere yaptığı açıklamada, polis ekiplerinin uygulamalarını başarılı bulduklarını ifade ederek "Soğuk havaya rağmen polis ekipleri uygulama yapıyor. Kentin giriş ve çıkışlarına uygulama yapmaları güzel oluyor." dedi.

Kaynak: AA

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