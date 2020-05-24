Polis ekipleri şehit annesinin Bayramını kutladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Polis ekipleri şehit annesinin Bayramını kutladı

- Polis ekipleri şehit annesinin Bayramını kutladı Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Ağrı'nın Hamur ilçesinde yaşayan şehit annesini ziyaret ederek Ramazan Bayramını kutladı.

Polis ekipleri şehit annesinin Bayramını kutladı
24.05.2020 11:56 | Son Güncelleme: 24.05.2020 12:00

- Polis ekipleri şehit annesinin Bayramını kutladı

AĞRI - Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Ağrı'nın Hamur ilçesinde yaşayan şehit annesini ziyaret ederek Ramazan Bayramını kutladı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, 2003 yılında Siirt'in Baykan İlçesinde şehit olan polis memuru Yıldırım Günay'ın annesi Azize Günay'ı ziyaret ederek Ramazan Bayramını kutladı. Korona virüs tedbirleri kapmasında el öpmeyen polis ekipleri, şehit annesi Günay'a Emniyet Müdürlüğü adına getirdikleri hediyeleri vererek, korona virüsten sonra el öpmeye geleceklerini söyledi.

Ramazan Bayramını kutlamak için şehit annesi Azize Günay ile kısa film çeken polis ekipleri, annenin şehit oğluyla olan anılarını canlandırdı. Duygusal anlar yaşatan görüntülerde Şehit polis memuru Yıldırım Günay'ın çocukken geçirdiği bir bayram günü canlandırıldı.

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran Haber
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü Haber
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
MHP Lideri Bahçeli, yayımladığı bayram mesajında Siyasi Partiler Kanunu'ndaki değişiklik çağrısını yineledi Haber
MHP Lideri Bahçeli, yayımladığı bayram mesajında Siyasi Partiler Kanunu'ndaki değişiklik çağrısını yineledi
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı Haber
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'dan imalı bayram mesajı: Kurban Bayramı'nız mübarek olsun Haber
19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'dan imalı bayram mesajı: Kurban Bayramı'nız mübarek olsun
Muğla'da üniversite öğrencisi genç kız, evindeki kavgada öldü
Muğla'da üniversite öğrencisi genç kız, evindeki kavgada öldü
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Sağlık Bakanı Koca, Çam ve Sakura Hastanesi'nde ilk bebeğin doğduğunu duyurdu
Sağlık Bakanı Koca, Çam ve Sakura Hastanesi'nde ilk bebeğin doğduğunu duyurdu
Uyanıkların bayram tatili yolculuğu, para cezasıyla son buldu
Uyanıkların bayram tatili yolculuğu, para cezasıyla son buldu
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Elazığ'da bayram ziyaretine gidenler nedeniyle 20 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Elazığ'da bayram ziyaretine gidenler nedeniyle 20 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ve köprüler bayram boyunca ücretsiz olacak
Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ve köprüler bayram boyunca ücretsiz olacak
Tekstil piyasası bayram öncesi sessizliğe büründü! Esnaf sinek avlıyor
Tekstil piyasası bayram öncesi sessizliğe büründü! Esnaf sinek avlıyor
Kırıkkale'de iki doktor, hamile bir kadının eşi tarafından darp edildi
Kırıkkale'de iki doktor, hamile bir kadının eşi tarafından darp edildi
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Cezaevi firarileri arasındaki para anlaşmazlığı uyuşturucu deposunu ortaya çıkardı
Cezaevi firarileri arasındaki para anlaşmazlığı uyuşturucu deposunu ortaya çıkardı
Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler
Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler
Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırma, koronaya iyi geldiği düşünülen sıtma ilaçlarının ölüm riskini artırdığını ortaya koydu
Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırma, koronaya iyi geldiği düşünülen sıtma ilaçlarının ölüm riskini...
İETT otobüsü ile refüj sulaması yapan tanker çarpıştı: 9 yaralı
İETT otobüsü ile refüj sulaması yapan tanker çarpıştı: 9 yaralı
Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Fenerbahçeli Emre Belözoğlu devreye girdi
Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Fenerbahçeli Emre Belözoğlu devreye girdi
Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı
Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı
Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'a köpeği Mess'in ölüm haberini nasıl verdiğini anlattı
Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'a köpeği Mess'in ölüm haberini nasıl verdiğini anlattı
Ebru Şallı, oğlunun mezarını ziyaret edebilmek için başvuruda bulundu
Ebru Şallı, oğlunun mezarını ziyaret edebilmek için başvuruda bulundu
İbrahim Kalın, TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'yla ilgili konuştu: Bir askerin görevden alınması normaldir
İbrahim Kalın, TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'yla ilgili konuştu: Bir askerin görevden alınması normaldir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Naci Bostancı Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hatice Çarpar Tuba Büyüküstün Onur Büyüktopçu Mehmet Ali Erbil
Spor Neymar Fatih Terim İlhan Cavcav Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Bayram Ankara Ramazan
Şu an buradasınız: Polis ekipleri şehit annesinin Bayramını kutladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 12:00:44. #1.15#
title