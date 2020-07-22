Polis ekipleri Sarıkamış'ta maske dağıttı - KARS Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğun getirilmesiyle polis ekipleri vatandaşlara maske dağıttı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğun getirilmesiyle polis ekipleri vatandaşlara maske dağıttı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takma zorunluğu getiriliği ilçede, denetim yapıldı.

Sarıkamış Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, esnaf, minibüs ve caddelerde maske takmayan vatandaşları uyararak maskesi olmayanlara maske dağıttı. Ayrıca ekipler araçlarla sürekli anons yaparak vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

İnönü Mahallesi muhtarı Esat Aydemir, salgın sürecinde herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirterek, "Polislerimiz koronavirüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında halkımıza yardımcı oluyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Tabi halkımız sosyal mesafeyi koruması, maske takması lazım. Biz birimize yardımcı olmalıyız." dedi.

Kaynak: AA