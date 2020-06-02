Polis ekipleri sanayi esnafına 10 bin maske dağıttı
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Polis ekipleri sanayi esnafına 10 bin maske dağıttı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Kışla Sanayi Sitesi'nde ki esnaflara toplamda 10 bin adet maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Polis ekipleri sanayi esnafına 10 bin maske dağıttı
02.06.2020 20:29 | Son Güncelleme: 02.06.2020 20:32

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Kışla Sanayi Sitesi'nde ki esnaflara toplamda 10 bin adet maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Korona Virüs salgını ile mücadeleyi aralıksız olarak sürdürüyor. Yaptığı denetimlerin yanı sıra evden dışarı çıkamayan ihtiyaç sahiplerinin yardımına da koşan polis ekipleri bu günde Kdz. Ereğli Kaymakamlığı'nın organizesi ile Kışla Sanayi Sitesi'nde bulunan 250 iş yeri ile bin 500 çalışana toplamda 10 bin adet maske dağıtımı gerçekleştirdi. Kışla Sanayi Sitesi esnafları ile çalışanları maske dağıtımından dolayı polis ekiplerine teşekkür etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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