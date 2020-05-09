Polis ekipleri rüzgardan eğilen ağacı düzelterek ip ve çıtayla sağlamlaştırdı
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Polis ekipleri rüzgardan eğilen ağacı düzelterek ip ve çıtayla sağlamlaştırdı

Polis ekipleri rüzgardan eğilen ağacı düzelterek ip ve çıtayla sağlamlaştırdı
09.05.2020 19:32 | Son Güncelleme: 09.05.2020 19:33

Polis ekipleri rüzgardan eğilen ağacı düzelterek ip ve çıtayla sağlamlaştırdı Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri şiddetli rüzgardan eğilen ağacı düzelterek ip ve çıtayla sağlamlaştırdı.

Polis ekipleri rüzgardan eğilen ağacı düzelterek ip ve çıtayla sağlamlaştırdı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri şiddetli rüzgardan eğilen ağacı düzelterek ip ve çıtayla sağlamlaştırdı.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşın can ve mal güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanında şiddetli rüzgardan dolayı eğilen ağacı düzeltti. Polis ekipleri ağacı sağlamlaştırmak için ağacın gövdesine ip bağladı. Polisler, yere çaktıkları çıta yardımıyla da ağacı sağlamlaştırdı.

Polis ekipleri rüzgardan eğilen ağacı düzelterek ip ve çıtayla sağlamlaştırdı

Kaynak: İHA

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