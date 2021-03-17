Polis ekipleri maske ve mesafe denetimi yaptı
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Polis ekipleri maske ve mesafe denetimi yaptı

17.03.2021 13:53 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:00
Polis ekipleri maske ve mesafe denetimi yaptı

Zonguldak'ta Polis ekipleri tarafından Gazipaşa caddesinde sosyal mesafe ve maske denetimi yapıldı.

Zonguldak'ta Polis ekipleri tarafından Gazipaşa caddesinde sosyal mesafe ve maske denetimi yapıldı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından Gazipaşa caddesinde korona virüs uygulaması kapsamında denetimler yapıldı. Ekipler cadde üzerindeki dükkanlara sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu. Kurallara uymayan kişilere ise cezai işlem uygulandı. Uygulamanın akşam saat 17: 00'a kadar devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK

Polis ekipleri maske ve mesafe denetimi yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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