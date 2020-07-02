Polis ekipleri maske takmayanlara göz açtırmadı
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Polis ekipleri maske takmayanlara göz açtırmadı

Polis ekipleri maske takmayanlara göz açtırmadı Kars'ta korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında, polis ekipleri maske kullanımına uymayan vatandaşlara göz açtırmadı.

02.07.2020 14:08 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:13

Polis ekipleri maske takmayanlara göz açtırmadı

KARS - Kars'ta korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında, polis ekipleri maske kullanımına uymayan vatandaşlara göz açtırmadı. Kentte salgınla mücadele de alınan başarılı sonuçlarda polisin de katkısı bulunuyor.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirilen cadde ve sokaklarda vatandaşların maskesiz gezmesine izin verilmedi.

Kars'ın en işlek caddelerinden birisi olan Faikbey Caddesi'nde yoğunluk yaşanırken, polis ekipleri cadde de maskesiz gezen vatandaşlara adeta göz açtırmadı. Araçlardan sık sık vatandaşların maskesiz sokağa çıkmamaları anonsu yapan ekipler, maskesiz dolaşan vatandaşlara tutanak tutarak haklarında işlem yaptı.

"Gazeteciden maskesiz gence maske"

Öte yandan polis ekiplerinin görev yaptığı Faikbey Caddesi'nde geçen ve maskesi olmayan gence İHA muhabiri tarafından maske verildi. Gazetecinin verdiği maskeyi takan genç ceza işlem görmezken, kendisine maske veren gazeteciye teşekkür etti.

"Kentte vaka sayısı 3"

Kars'ta Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemleri meyvelerini vermeye başladı. Kent genelinde yoğun bakımda Covid-19 hastası bulunmazken, 3 hastanın hastanede normal serviste tedavi görüyor. Kars Valisi Türker Öksüz'de, "An itibariyle 2 kişi hastanemizde normal serviste tedavi görüyor. Bunların dışında yoğun bakımda yada entübe durumda olan hastamızın bulunmaması ilimiz açısından çok sevindirici" diyerek vatandaşlardan alınan önlemlere uymalarını istemişti.

"Covid-19 mücadelesinde polise tam not"

Kars'ta Kovid-19 kapsamında yürütülen mücadele ve alınan başarılı sonuçlarda İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polislerin payı çok, kent genelinde görev yapan polis ekipleri, vatandaşları sürekli alınan tedbirlere uymaları konusunda uyarıyor. Gerek motorize ekipler, gerekse yaya ekiplerin salgınla mücadele kapsamında hem vatandaşları uyarması, hem de maskesiz sokağa çıkılmasına izin vermemesi kentte Covid-19 salgınıyla mücadelede başarılı sonuçlar alınmasında etken oluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da salgın boyunca nüfusa kıyasla toplam vaka sayılarının en düşük olduğu 5 il arasında Kars'ın da olduğunu açıklamıştı.

Polis ekipleri maske takmayanlara göz açtırmadı

Kaynak: İHA

Manşet

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