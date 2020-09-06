Polis ekipleri KPSS adaylarını sınava yetiştirdi
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Polis ekipleri KPSS adaylarını sınava yetiştirdi

Görüntü Dökümü: Polislerin ekip arabasında adayları sınava yetiştirmesi KPSS'nin yapılacağı okul çevresinden görüntü Okul bahçelerinden detay ve genel görüntü Adayların dezenfekte ve kimlik bilgilerinin kontrolü Zehra Alkaya'nın açıklaması - AydınAydın'da 60 okulda 16 bin 100 aday sınava girdi.

06.09.2020 12:49 | Son Güncelleme: 06.09.2020 12:55

Görüntü Dökümü:

Polislerin ekip arabasında adayları sınava yetiştirmesi

KPSS'nin yapılacağı okul çevresinden görüntü

Okul bahçelerinden detay ve genel görüntü

Adayların dezenfekte ve kimlik bilgilerinin kontrolü

Zehra Alkaya'nın açıklaması - Aydın

Aydın'da 60 okulda 16 bin 100 aday sınava girdi. Bazı adayların yakınları okul bahçesinde Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Forum Aydın Kavşağı'nda trafiğin sıkışmasından dolayı sınava geç kalan yaklaşık 50 aday bölgeye gelen polis arabaları ve motosikletlerle Adnan Menderes Üniversitesinde (ADÜ) sınava girecek adayları yetiştirdi.

Polis ekipleri KPSS adaylarını sınava yetiştirdi

Kaynak: AA

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