Polis ekipleri KPSS adaylarını sınava yetiştirdi Görüntü Dökümü: Polislerin ekip arabasında adayları sınava yetiştirmesi KPSS'nin yapılacağı okul çevresinden görüntü Okul bahçelerinden detay ve genel görüntü Adayların dezenfekte ve kimlik bilgilerinin kontrolü Zehra Alkaya'nın açıklaması - AydınAydın'da 60 okulda 16 bin 100 aday sınava girdi.

Görüntü Dökümü: Polislerin ekip arabasında adayları sınava yetiştirmesi KPSS'nin yapılacağı okul çevresinden görüntü Okul bahçelerinden detay ve genel görüntü Adayların dezenfekte ve kimlik bilgilerinin kontrolü Zehra Alkaya'nın açıklaması - Aydın Aydın'da 60 okulda 16 bin 100 aday sınava girdi. Bazı adayların yakınları okul bahçesinde Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Forum Aydın Kavşağı'nda trafiğin sıkışmasından dolayı sınava geç kalan yaklaşık 50 aday bölgeye gelen polis arabaları ve motosikletlerle Adnan Menderes Üniversitesinde (ADÜ) sınava girecek adayları yetiştirdi. Kaynak: AA