Polis ekipleri kısıtlamada sokak hayvanlarını besledi
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Polis ekipleri kısıtlamada sokak hayvanlarını besledi

05.12.2020 12:21 | Son Güncelleme: 05.12.2020 12:21
Polis ekipleri kısıtlamada sokak hayvanlarını besledi

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları görevli polis memurları tarafından beslendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları görevli polis memurları tarafından beslendi.

Dünyada küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de geniş güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Cuma saat 21.00 itibari ile başlayan yasakla birlikte Sakarya halkı sokaklardan çekildi. Vatandaşların yasağa uyarak evlerinde kalmasıyla beraber şehrin birçok yeri adeta sessizliğe büründü. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ise kentin birçok noktasında görevlerini sürdürmeye devam etti. Boş kalan sokaklarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına ise görevli polis memurları koşarak sokak hayvanlarını besledi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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