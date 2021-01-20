Polis ekipleri, kardan adam ile fotoğraf çekindi
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Polis ekipleri, kardan adam ile fotoğraf çekindi

20.01.2021 13:29 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:34
Polis ekipleri, kardan adam ile fotoğraf çekindi

Bursa'da polis ekipleri, vatandaşların yaptığı kardan adam ile fotoğraf çekindi, o anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Bursa'da polis ekipleri, vatandaşların yaptığı kardan adam ile fotoğraf çekindi, o anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Bursa'da 17 Ocak Pazar günü etkili olan kar yağışı sonrası, vatandaşlar evlerinin önünde kardan adam yaparak, yağışın tadını çıkardı. Akşam saatlerinde ise görevini icra eden polis ekipleri, bir apartmanın önündeki kardan adam ile fotoğraf çekindi. Bir vatandaş tarafından o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, ortaya çıkan görüntüler izleyenlerin içlerini ısıttı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler beğeni topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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