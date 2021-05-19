Polis ekipleri kablo hırsızını suçüstü yakaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Polis ekipleri kablo hırsızını suçüstü yakaladı

Polis ekipleri kablo hırsızını suçüstü yakaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde polis ekipleri, 51 yaşlındaki kablo hırsızını suçüstü yakaladı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde polis ekipleri, 51 yaşlındaki kablo hırsızını suçüstü yakaladı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri, çok sayıda vatandaştan işyerlerinde ve evlerinde çeşitli araç ve aletlerin çalışmasını sağlayan kabloların çalındığı ihbarını alması üzerine harekete geçti. Ekipler, yaptıkları teknik takip sonucunda eşkalini belirledikleri şahsın peşine düştüler. Polis sıkı takibi sonucu 51 yaşındaki Z.T. isimli şahıs suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, ilçe emniyet müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yüzde 85 engelli kızı evinin önünden kaçırıp tecavüz etti
Yüzde 85 engelli kızı evinin önünden kaçırıp tecavüz etti
Gençlerin tehlikeli merakı
Gençlerin tehlikeli merakı
Komiser, gece nöbetinde göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyip canına kıydı
Komiser, gece nöbetinde göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyip canına kıydı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Abdullah Gül Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Cansu Dere Deniz Çakır Hande Erçel Özcan Deniz
Spor Hakan Arslan Emre Belözoğlu Josef De Souza Mustafa Denizli Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Polis ekipleri kablo hırsızını suçüstü yakaladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 16:47:49. #1.16#

title