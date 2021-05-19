Polis ekipleri kablo hırsızını suçüstü yakaladı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde polis ekipleri, 51 yaşlındaki kablo hırsızını suçüstü yakaladı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde polis ekipleri, 51 yaşlındaki kablo hırsızını suçüstü yakaladı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri, çok sayıda vatandaştan işyerlerinde ve evlerinde çeşitli araç ve aletlerin çalışmasını sağlayan kabloların çalındığı ihbarını alması üzerine harekete geçti. Ekipler, yaptıkları teknik takip sonucunda eşkalini belirledikleri şahsın peşine düştüler. Polis sıkı takibi sonucu 51 yaşındaki Z.T. isimli şahıs suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, ilçe emniyet müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı