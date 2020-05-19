Polis ekipleri, İstiklal Marşı'nı söyledi
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında saatler 19.19'u gösterdiğinde İstiklal Marşı'nı söyledi.
19.05.2020 23:09 | Son Güncelleme: 19.05.2020 23:09
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında saatler 19.19'u gösterdiğinde İstiklal Marşı'nı söyledi.
Kaynak: AA