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Polis ekipleri huzurevinde yaşayanlara eğitim verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Polis ekipleri huzurevinde yaşayanlara eğitim verdi

Eskişehir'de polis ekipleri huzur evine gerçekleştirdikleri ziyarette, "Yaya Güvenliği Eğitimi, Toplu Taşıma ve Özel Araçlarda Güvenli Yolculuk" eğitimlerinin ardından çiçek ve maske dağıttı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de polis ekipleri huzur evine gerçekleştirdikleri ziyarette, "Yaya Güvenliği Eğitimi, Toplu Taşıma ve Özel Araçlarda Güvenli Yolculuk" eğitimlerinin ardından çiçek ve maske dağıttı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Maide Bolel Huzurevi'ne ziyarete gitti. Ekipler tarafından huzurevi sakinlerine ve çalışanlarına "Yaya Güvenliği Eğitimi, Toplu Taşıma ve Özel Araçlarda Güvenli Yolculuk" konularında trafik eğitimi verildi. Eğitim sonunda huzur evi sakinleri ile personellerine çiçek ve maske takdim edildi. - ESKİŞEHİR

Polis ekipleri huzurevinde yaşayanlara eğitim verdi

Polis ekipleri huzurevinde yaşayanlara eğitim verdi

Polis ekipleri huzurevinde yaşayanlara eğitim verdi

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