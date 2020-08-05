Polis ekipleri halka açık mekanlarda Kovid-19 denetimi yaptı Antalya'da polis ekipleri tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halka açık mekanlarda sağlık ve güvenlik tedbirlerine ilişkin inceleme yapıldı.

Antalya'da polis ekipleri tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halka açık mekanlarda sağlık ve güvenlik tedbirlerine ilişkin inceleme yapıldı.

İl merkezi ve ilçelerinde eş zamanlı yapılan denetimlere, 500'ü merkezde olmak üzere toplam 1500 personel katıldı.

Denetimlerde, başta "maske, mesafe ve ateş ölçümü" gibi Kovid-19 tedbirleri olmak üzere sağlık ve güvenlik tedbirleri detaylı şekilde incelendi.

Kapalı mekanlarda sigara içilmemesi gibi genel hükümlerle ilgili de denetlenen iş yerlerindeki vatandaşların GBT sorgulaması da yapıldı.

Antalya'da yarın da İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında "Sağlık için, hepimiz için" sloganıyla Kovid-19 denetimi gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA