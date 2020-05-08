Polis ekipleri, evlerinden çıkamayan çocukları ziyaret etti

Elazığ'da polis ekipleri, Karayolu Trafik Haftası kutlamaları kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı evlerinden çıkamayan çocukları ziyaret etti.

Elazığ'da polis ekipleri, Karayolu Trafik Haftası kutlamaları kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı evlerinden çıkamayan çocukları ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, her yıl mayıs ayının ilk haftasının "Karayolları Trafik Haftası" olarak kutlandığı anımsatıldı.

Hafta nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlenerek trafik kurallarının önemine dikkat çekildiği ve bu konuda farkındalık oluşturulmaya çalışıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, okulların kapalı olması sebebiyle daha önce öğrenim gördükleri okullarında trafik konularında uygulamalı eğitim vermek suretiyle bilinçlendirdiğimiz çocuklarımızı bu defa evlerinde ziyaret ettik. Trafik üzerine kısa bir sohbet gerçekleştirdiğimiz çocukların, bu konuda gayet duyarlı olduklarını görmekten büyük memnuniyet duyduk. Evde kalmalarını ve trafik kurallarının da akıllarında olmasını hatırlattığımız çocuklara, çeşitli hediyeler takdim ederek ziyaretlerimizi gerçekleştirdik."

Kaynak: AA