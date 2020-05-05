Polis ekipleri evden çıkamayan çocuklara hediye dağıttı
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Polis ekipleri evden çıkamayan çocuklara hediye dağıttı

Polis ekipleri evden çıkamayan çocuklara hediye dağıttı
05.05.2020 15:11 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:18

Polis ekipleri evden çıkamayan çocuklara hediye dağıttı Ağrı'da polis ve jandarma ekipleri, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında korona virüs salgını nedeniyle dışarı çıkması yasak olan çocukları evlerinde ziyaret edip çeşitli hediyeler verdi.

Polis ekipleri evden çıkamayan çocuklara hediye dağıttı

AĞRI - Ağrı'da polis ve jandarma ekipleri, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında korona virüs salgını nedeniyle dışarı çıkması yasak olan çocukları evlerinde ziyaret edip çeşitli hediyeler verdi.

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri, bu yıl korona virüs salgınının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler doğrultusunda 'Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda' ve 'Trafikte Her Yıl Daha İyiye' sloganıyla kutlanıyor.

Ağrı'da etkinlikler kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri ile jandarma trafik ekipleri 'Kanka Polis' kostümü giyerek korona virüs tedbirleri kapsamında dışarıya çıkmaları yasak olan çocuklara sürpriz yaparak çeşitli hediyeler verdi. Trafik ekipleri, çocuklara hediye ettikleri düdükleri ailelerinin trafik kurallarına aykırı davrandığı durumlarda çalmalarını istedi.

Bazı çocuklar ise, Karayolu Trafik Haftası nedeniyle kendi hazırladıkları resimleri polis ekiplerine hediye etti.

Polis ekipleri evden çıkamayan çocuklara hediye dağıttı

Kaynak: İHA

Manşet

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