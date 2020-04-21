Polis ekipleri, 'evde eğlence var' sanıp denetime geldi...Korona günlerinde online kına gecesi
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İzmir, Polis

Polis ekipleri, 'evde eğlence var' sanıp denetime geldi...Korona günlerinde online kına gecesi

Polis ekipleri, 'evde eğlence var' sanıp denetime geldi.

21.04.2020 12:45 | Son Güncelleme: 21.04.2020 12:51
Polis ekipleri, 'evde eğlence var' sanıp denetime geldi...Korona günlerinde online kına gecesi

Polis ekipleri, 'evde eğlence var' sanıp denetime geldi...Korona günlerinde online kına gecesi

Gürkan ve Toksöz çifti, kına gecelerini internet üzerinden yaptı, yakınları online olarak kına gecesine katıldı

Polis ekipleri, evde eğlence var sanıp denetime geldi

İZMİR - Pınar Gürkan ve Mutlu Toksöz çifti, korona virüs salgını nedeniyle internet ortamında kına gecesi organizasyonu tertipledi. Çiftin aile üyeleri ve yakınlarından yaklaşık 37 kişi, online olarak farklı şehirlerden kına gecesine katıldı. Organizasyon başladığında komşusunun evine giden damat, kına gecesinin sonlarına doğru nişanlısının evine gelerek 'damat basma' ritüelini gerçekleştirdi; polis ekipleri ise toplu eğlence şikayeti üzerine eve denetime geldi.

İstanbul'da yaşayan işletme mühendisi Pınar Gürkan ve tekstil mühendisi Mutlu Toksöz çifti, korona virüs salgını nedeniyle düğünlerini erteledi. Çarşamba günü Ataköy'de sadece şahitlerin katılacağı ve Instagram'dan canlı yayınlanacak bir nikah merasimi düzenleyecek olan çift, kına gecelerini ise internet ortamında yaptı. Çok sayıda internet kullanıcısının katılabileceği bir program üzerinden yapılan kına gecesine, çiftin aile üyeleri ve yakınlarından yaklaşık 37 kişi farklı şehirlerden online olarak katıldı. Kına gecesinde, 'damat basma' ritüeli de unutulmadı. Organizasyonun başladığı saatlerde komşusunun evine giden damat Mutlu Toksöz, kına gecesinin sonlarına doğru nişanlısının evine geldi. Online kına gecesinde gelin kırmızı elbisesini giyerken, yakınları ise mumları yakarak "Yüksek yüksek tepelere" şarkısını söyledi.

Polis toplu eğlence şikayetiyle eve geldi

Gelin Pınar Gürkan, "Ebeveynlerimiz kına gecesine Ankara ve Adana'dan katıldı, kardeşim ise İzmir'den dahil oldu. Kuzenlerim Almanya'dan, aile üyelerimiz ve arkadaşlarımız ise Adana, Muğla Bodrum ve Bursa gibi çeşitli şehirlerden katılarak online kına gecemizde bizi yalnız bırakmadı. Müstakbel eşim de kına gecesi başladığında komşuya gitti. Sonlarına doğru eve gelerek 'damat basma' ritüelini gerçekleştirdi. Organizasyon boyunca evde yalnızca arkadaşım Şule ve köpeğim vardı ancak sanırım evde toplu eğlence olduğunu sanıp polise şikayet edenler oldu. Bu sebeple polis eve geldi. Durumu öğrenince onlar da şaşırdı" dedi.

Nikahı canlı yayınlayacaklar

Ailesi ve sevdikleri yanında olmadan kına gecesi yapmanın zor olduğunu belirten Gürkan, "İnsanlar canı ile uğraşıyor. Çok sayıda insan zor bir dönemden geçiyor. Biz düğünümüzü erteledik, nikahımızı ise çarşamba günü sadece şahitlerimizle kıyacağız. Ailemiz ve yakınlarımız da Instagram üzerinden nikaha canlı olarak katılacak. Nikah davetiyemize de 'Bu mutlu günümüzde sağlıklı olduğunuzu bilmekten mutluluk duyarız. Evde kal' diye yazdık. Kına gecemizi de online yaparak keyifli hale getirmeye çalıştık. Online kına gecesinde çok ağladım. 'Yüksek yüksek tepelere' şarkısı bizim durumumuza çok uydu. 'Annemin yelkeni olsa, açsa da gelse' sözlerinden çok etkilendim, çünkü gerçekten öyle bir durumdayız. Ailemin o sırada yanımda olmaması sebebiyle ağladım" diye konuştu.

Polis ekipleri, 'evde eğlence var' sanıp denetime geldi...Korona günlerinde online kına gecesi

Kaynak: İHA

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