Polis ekipleri engelli çocuğun oyun konsolunda maç yapma isteğini geri çevirmedi

Polis ekipleri engelli çocuğun oyun konsolunda maç yapma isteğini geri çevirmedi İstanbul'da polis ekipleri, "Arka Sokaklar" dizisi dolasıyla polisleri çok seven engelli çocuğu ziyaret ederek, onunla oyun oynadı.

Polis ekipleri engelli çocuğun oyun konsolunda maç yapma isteğini geri çevirmedi

İSTANBUL - İstanbul'da polis ekipleri, "Arka Sokaklar" dizisi dolasıyla polisleri çok seven engelli çocuğu ziyaret ederek, onunla oyun oynadı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için seferber oldu. Kartal Soğanlık Orta Mahalle'de yaşayan engelli Ersin Akyüz'ün "Arka Sokaklar" dizisi dolayısıyla polisleri çok sevdiğini öğrenen Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Büro Amirliği ekipleri, Ersin'i evinde ziyaret etti. Polisleri karşısında gören engelli çocuk duygusal anlar yaşadı. Polis ekipleri, oyun konsolunda oyun oynamak isteyen Ersin'in isteğini de kırmadı. Oyun konsolu ile oynanan futbol oyununda kıyasıya geçen mücadelede dostluk kazanırken, renkli görüntüler oluştu.

Kaynak: İHA