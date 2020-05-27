Polis ekipleri, çocukları hem uyardı hem eğlenceli vakit geçirdi
Trabzon'da polis ekipleri, oyun parkına giderek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bugün sokağa çıkmalarına kısmi serbesti tanınan 14 yaş ve altı çocuklarla eğlenceli vakit geçirdi.
27.05.2020 18:06 | Son Güncelleme: 27.05.2020 18:10
Trabzon'da polis ekipleri, oyun parkına giderek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bugün sokağa çıkmalarına kısmi serbesti tanınan 14 yaş ve altı çocuklarla eğlenceli vakit geçirdi.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle çocuklar, park ve bahçeleri doldurdu.
Çeşitli tedbirler alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, oyun parkına giderek, Kovid-19 salgınıyla ilgili uyardıkları çocuklarla çeşitli oyunlar da oynadı.
Salıncakta salladıkları çocuklarla tahterevallide de vakit geçiren polisler, aileleri de bilgilendirdi.
Çocuklarla top oynayan polisler, maske ve boyama kitabı da dağıttı.
Kaynak: AA