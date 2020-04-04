Polis ekipleri cadde ve sokaklarda "Evde kal" uyarılarını sürdürüyor
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Erzincan, Polis, Kars, Güncel

Polis ekipleri cadde ve sokaklarda "Evde kal" uyarılarını sürdürüyor

Kars, Erzincan, Erzurum ve Ardahan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında polis ekipleri, cadde ve sokakları gezerek vatandaşlara "Evde kal" çağrılarını sürdürüyor.

04.04.2020 12:56 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:12
Polis ekipleri cadde ve sokaklarda

Kars, Erzincan, Erzurum ve Ardahan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında polis ekipleri, cadde ve sokakları gezerek vatandaşlara "Evde kal" çağrılarını sürdürüyor.

Kars İl Emniyet Müdürülüğü ekipleri, ana yollar ve bağlantılı yollarda halka evde kalmaları yönünde uyarılar yapıyor.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ile de kalabalık gördükleri yerlere giderek vatandaşları uyaran ekipler, şehrin giriş çıkış noktalarındaki uygulamada ise vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunuyor.

Erzincan

Erzincan'da zabıta ile polis ekipleri, pazar yerlerini denetledi. Ekipler, hijyen kurallarına uyulmadığı tespit edilen bazı tezgahların açılmasına izin vermedi.

Vatandaşlara sebze ve meyvelere temas etmemeleri yönünde uyarıların yapıldığı pazar yerinde, sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altı ile 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik denetim de gerçekleştirildi.

Alışverişe gelen vatandaşlar ise pazar yerine kontrollü şekilde alındı.

Kent genelinde devriye gezen polis ekipleri de vatandaşlara evde kalmaları yönündeki uyarılarını sürdürdü.

Erzurum

Erzurum'da polis ve zabıta ekipleri, vatandaşları, sokağa maske takmadan çıkmamaları konusunda araçlarından yaptıkları anonslarla uyarıyor.

Semt ve pazar yerlerinde sıkı denetimlerin yapıldığı kentte, sosyal mesafeye uymayanlar ikaz ediliyor. Ekipler, sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaş altındakilerin de evlerine gitmelerini sağlıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki yoğunluğun tespiti için dron ile havadan denetim yaptı.

Polis ekipleri, kentte güzel havayı fırsat bilerek dışarı çıkanları evlerine gitmeleri konusunda uyardı.

Ardahan

Ardahan'da polis ekipleri, cadde ve sokakları dolaşarak vatandaşlara "Evde kal" çağrısında bulunuyor.

Vali Mustafa Masatlı başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararların ardından yoğunlaşan tedbirler kapsamında, vatandaşların evde kalmaları için cami ve belediyeden anonslar yapılıyor.

Kentin giriş ve çıkışındaki 5 ayrı noktada uygulama yapan ekipler, vatandaşların ateşini ölçüyor. ile giriş yapanlara 14 günlük ev karantinası uygulanıyor.

Ardahan Belediyesi ise kentte bazı noktalara "Evde kal Ardahan" ve "Çok sevdiğiniz Ardahan'a salgından sonra geliniz." yazılı afişler astı.

Kaynak: AA

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