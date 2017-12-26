Polis Ekipleri Bir Yılda 4,5 Tondan Fazla Eroin Ele Geçirdi

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir yılda düzenlenen 172 operasyonda 4 ton 545 kilo 586 gram eroin maddesi ele geçirildi.



Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 25 Aralık 2017 günü saat 15.25 sıralarında Başkale ilçesinden il merkezine seyir halindeki 65 AN 520 plakalı aracın durdurulduğu belirtildi. Araçta 'Lisa' isimli dedektör köpeğiyle yapılan aramada, bagaj kısmında çuvallar içerisinde 94 paket halinde 49 kilo 170 gram eroin maddesi ele geçirilirken, bir şüphelinin ise gözaltına alındığı bildirildi.



Açıklamada, Van İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yapılan 172 operasyonda toplam 4 ton 545 kilo 586 gram eroin maddesi ele geçirildiği de belirtildi. - VAN